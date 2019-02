"Usa" i dati dei clienti e si accredita i soldi: commerciante denunciato

di Vittorino Bernardi

NOVENTA VICENTINA - Il 56enne E.G. residente in paese e titolare nel territorio comunale di un’attività commerciale nelè stato denunciato dai carabinieri della locale stazione per. Dalle indagini è emerso che da maggio 2018 a gennaio 2019 approfittando della buona fede di numerosi clienti il commerciantei documenti di riconoscimento, i codici delle carte di credito e le coordinate bancarie per eseguire successivamente degli accrediti fraudolenti a proprio vantaggio. Dopo avere ricevuto numerose denunce peri militari hanno perquisito il negozio per(16 denunciate come smarrite dai titolari), 18 faldoni di documentazione e vari contratti di attivazione di telefonia mobile/fissa per i quali l’indagato aveva fotocopiato le carte di credito delle parti lese.