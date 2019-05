Colpito da malore in auto 44enne sbanda: strage sfiorata, lui è grave

di Vittorino Bernardi

ZANE’ - Terribile incidente stradale questa mattina lungo via Trieste in direzione Santorso, che poteva provocare una strage: il bilancio è di un ferito grave. Alle 8.30 circa il 44enne D.R. di Malo alla guida della propria Fiat Punto si sarebbe accasciato sul volante per un malore improvviso. L’auto, senza controllo, ha sbandato sulla destra, salita sul marciapiede ha percorso circa 200 metri, divelto due pali (toponomastica e illuminazione) per sbandare a sinistra sull’opposta corsia e fermasi a lato contro un albero, fortunatamente senza impattare su altre auto in viaggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del Suem che hanno hanno rianimato il 44enne per ricoverarlo in gravi condizioni nel vicino ospedale Di Santorso. Per i rilievi è intervenuta la polstrada di Schio e la polizia Nordest Vicentino di Thiene. Indagini in corso per chiarire la dinamica del grave sinistro.