Sbanda in curva con la motocicletta, muore sul colpo militare di 25 anni

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COGOLLO DEL CENGIO -oggi pomeriggio sulla, l'arteria che conduce sull'Altopiano di Asiago, dove si sono verificati altri incidenti mortali., un, militare alla caserma Ederle di Vicenza, al quale è stata fatale una sbandata tra il primo e il secondo tornante, nel territorio comunale diAl momento del giovane non sono state fornite le generalità per la necessità di avvisare i parenti negli Stati Uniti.Secondo le prime informazioni, il motociclista, a bordo di una, sarebbe uscito di strada autonomamente, senza il coinvolgimento di altri mezzi, finendo la sua corsa contro la base di un cartello stradale: violentissimo lo schianto, che non gli ha lasciato scampo. All'incidente avrebbe assistito un automoblista che da lontano ha visto il motociclista sbandare paurosamente, senza avere poi la possibilità di controllare il mezzo.Dopo l'e da altri sopraggiunti poco dopo, sul posto è intervenuta un'ambulanza del Suem 118 dell'ospedale di Santorso, i cui sanitari hanno potuto solo constatare il decesso, che probabilmente è avvenuto sul colpo. In un primo momento era stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso dell'ospedale di Trento che poi è stato fatto rientrare, quando è stato chiaro che per il soldato americano non c'era più nulla da fare. Sul luogo del sinistro per i rilievi la polizia stradale di Schio, che ha regolato anche il traffico.