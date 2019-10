Alla guida ubriaco e sotto l'effetto di droghe: denunciato 55enne

di Luca Pozza

COGOLLO DEL CENGIO - Era alla guida ubriaco e sotto l'effetto di stupefacenti l'uomo coinvolto martedì scorso 22 ottobre, a bordo di una Audi A3 di proprietà di un suo connazionale, in un pauroso incidente avvenuto a Cogollo del Cengio. Gli accertamenti clinici hanno riscontrato che l'uomo aveva nel sangue un tasso alcolemico di 1,98 g/l ed era, come detto, sotto l'effetto di droghe.A finire nei guai M.A. 55enne marocchino, nullafacente e pregiudicato che è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e stupefacenti. Per lui sono è scattata anche la sanzione prevista dal Codice della Strada che prevede la sospensione della patente di guida. Dopo il sinistro lo straniero era stato soccorso e trasportato presso l’ospedale di Santorso e dichiarato guaribile in un un mese.