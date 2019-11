Non si ferma all'alt, getta la droga e poi si schianta con l'auto: arrestato

di Luca Pozza

COGOLLO DEL CENGIO - Si è concluso con unper ilun concitato episodio avvenuto la scorsa notte (tra venerdì e sabato) a Cogollo del Cengio, alle pendici dell'Altopiano di Asiago.Tutto è iniziato quando i carabinieri della stazione di Piovene Rocchette hanno obbligato l'alt, in via Colombare, ad una, condotta da Darwin Lora, 24 anni, originario della Repubblica Dominicana e residente nel Vicentino, pregiudicato. L'automobilista non si è però fermato e così è iniziato un inseguimento ad alta velocità che è terminato poco dopo in località Bocca Del Soglio a causa dell'uscita di strada del giovane, la cui auto è finita in un terreno agricolo. Il conducente, rimasto leggermente ferito è stato immobilizzato e arrestato. Qualche istante prima dell' schianto Lora aveva gettato dal finestrino una borsa contenente circa due etti di marijuana, recuperata dai militari.Dopo le formalità di rito il 24enne è stato ristretto agli arresti domiciliari presso la propriaabitazione su disposizione dell'autorità giudiziaria.