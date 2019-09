E' nato "Città di Bassano 1903": il calcio giovanile torna a Bassano del Grappa

di Francesco Bordignon

Un anno di attesa che ne è valsa la pena. E’ stato presentato in Piazza Garibaldi, davanti ad un nutrito numero di tifosi,. Un lavoro lungo, tanto impegno, la scelta di non gettarsi subito in questa avventura (lo scorso anno, alla nascita della prima squadra, si è deciso di temporeggiare) per prepararsi al meglio, ma i risultati sono arrivati, eccome. Ed ecco che si mostra ai suoi la nuova cantera giallorossa, con, con quel, responsabile scouting dell’e coordinatore dei rapporti con le altre società, che si è impegnato in prima persona per creare la, senza ombra di dubbio uno dei migliori settori giovanili di Italia.Una presentazione in pompa magna, partendo dal, già socio della prima squadra, accompagnato dal vicepresidente dei grandi, Ermanno Hinterwipflinger, uno dei fautori di questo nuovo progetto, seguito dai vari responsabili e coordinatori: responsabile dell’attività di base e della Scuola Calcio, ex giocatore proprio giallorosso e del Vicenza, componente dlla FIGC, allenatore stimatissimo nel circondario; coordinatori della scuola calcio saranno. Si passa alle squadre, con i pulcini 2010 allenati da, i 2009 dae gli esordienti 2008 daNon si lascia nulla al caso, perché ci sarà anche un responsabile scouting,, ed un coordinatore generale,, conosciuto nel settore per il suo ruolo di responsabile dell’attività di base del Vicenza., ex mister delle giovanili del Vicenza e Cittadella Calcio sarà l’allenatore degli esordienti 2007 e degli allievi 2003/04, oltre che il responsabile tecnico, i giovanissimi 2005/06 avranno come allenatoreCome spiegato in presentazione, saranno molti gli aspetti considerati nella formazione dei ragazzi, dalla tattica agli aspetti tecnici: ci sarà una sezione dedicata a tutti i portieri, affidata alla, tecnica individuale calcistica invece per laTanti i partecipanti a questa nuova avventura, coordinata dal, con segretari sportivo l’avvocato Cesare Bonotto e con i coordinatori operativi Beppe De Logu e Damiano Taverna. Una nutrita schiera di accompagnatori, Massimo de Momi, Virginio Scattola, Paolo Mazzon e Filippo Baggio, autisti Angelo Moro, Fernando Cappellotto, Valerio Poluzzi, Loris Vicentini, Davide Poluzzi e Bruno Bellinato, che condurranno i sei pulmini messi a disposizione da Frattin Auto. La segreteria sarà guidata da Antonio Bergamo, Riccardo Zanotto e Giovanni Baggio saranno i responsabili delle attrezzature e Enrico Crivellaro, responsabile del centro giovanile.Un progetto che vede la, un circondario in pieno fermento per questa nuova avventura. A Bassano è rinato il calcio giovanile.