Disastri sulle strade: cinque incidenti nell'arco di poche ore

BASSANO DEL GRAPPA - È stata quella di ieri, sabato, una giornata sulle strade del bassanese segnata da. Il primo, e più grave, alle 2.30 a. In prossimità dell’incrocio con via Mazzini una Bmw condotta dal 41enne M.B. di Mussolente nell’immettersi sulla Statale 47 Valsugana, forse senza dare la precedenza, si è scontrato con il motociclista 49enne F.L., veneziano di Strà, che viaggiava in direzione di Cittadella. Il centauro è stato ricoverato, per lesioni multiple,al San Bassiano: non corre pericolo di vita.Il secondo incidente, poco dopo le 10.30, a, in via Roma: la dinamica è al vaglio della polstrada. Lievi ferite per il motociclista e il conducente dell’auto. Poco dopo le 11 il terzo incidente ain via Grande. Rilievi effettuati dai carabinieri di Romano. E quasi contemporaneamente il quarto sinistro auto-moto a, senza feriti.Un quinto e grave incidente tra due auto si è verificato alle 14 a Sarzè di, lungo la Statale 47. Una Opel Astra, con a bordo due coniugi residenti nel padovano in viaggio verso di Bassano, ha invaso l’opposta corsia di marcia e impattato su una Toyota ibrida con a bordo una coppia di bulgari. A causa del violento urto la Toyota hache ha colpito una Fiat Punto parcheggiata a bordo strada. L’Astra ha sbandato sulla sinistra e abbattuto quattro colonnine in cemento per fermarsi in un campo che delimita il Brenta. Se non ci fossero stati le colonnine probabilmente l’auto sarebbe. I due occupanti padovani sono stati accompagnati al pronto soccorso del San Bassiano per le medicazioni del caso. Illesa la coppia bulgara. I vigili del fuoco hanno operato un paio di ore. Rilievi del sinistro da parte della polizia locale del comandante Emanuele Ruaro.