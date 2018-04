Cicloturista di 53 anni stroncato da malore in bicicletta in gita con gli amici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROSSANO VENETO - Tragedia sulla strada domenica per un gruppo didel gruppo Cicli Polar che stavano rientrando a casa dopo una, con meta il santuario di Monte Berico. In località Friola di Pozzoleone attorno a mezzogiorno, titolare di un’azienda di verniciatura, grande appassionato di ciclismo ed escursioni in montagna, si è improvvisamente accasciato a terra, lungo la Provinciale. Gli amici cicloturisti hanno chiamato il 118 e prestato unal 53enne che ha dato segnali di ripresa per accasciarsi subito dopo e. I sanitari del Suem giunti sul posto nulla hanno potuto fare per salvare la vita a Ernesto Bizzotto che in paese ha lasciato la moglie e tanti amici.