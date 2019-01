Raimondo Ruzzier stroncato da infarto mentre sale in bici sul Grappa

di Luca Pozza

ROMANO D'EZZELINO - Dramma nel pomeriggio di oggi sulla strada che porta a, con vittima un noto politico veneziano,, 65 anni, residente a Murano, stroncato da un malore improvviso mentre saliva in bici.Ruzzier,, stava transitando con la propria bicicletta da corsa in via Carlessi a Romano d'Ezzelino, proprio all'inizio della salita, quanto è caduto improvvisamente, accasciandosi a terra. Il primo ad accorgersi del fatto è stato un giovane del posto che ha cercato di portargli i primi soccorsi chiamando immediatamente il, giunto sul posto con un'ambulanza proveniente dall'ospedale di Bassano del Grappa: ma qui i sanitari, nonostante i tentativi di rianimazione sul posto proseguiti per quasi un'ora, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ciclista. Nel tardo pomeriggio la notizia è arrivata a Murano dove Ruzzier viveva con la moglie e una figlia e dove era molto conosciuto per la sua attività politica nel Pd.I carabinieri di Romano d'Ezzelino sono intervenuti per i rilievi del caso e la bicicletta è stata posta sotto sequestro come disposto dal pubblico ministero di turno: da escludere il coinvolgimento di altre persone.