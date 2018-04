Arrivano i ciclisti, città paralizzata: si saranno anche Ballan e Rebellin

di Roberto Cervellin

VICENZA - Si chiamasi legge manifestazione ciclistica. Ildalle 8.30 al primo pomeriggioospiterà la ventesima edizione dell'evento amatoriale che paralizzerà. Quella compresa tra, e i quartieri deiGli automobilisti dovranno armarsi di pazienza. Sì, perché per buona parte della giornata le strade delladel capoluogo saranno riservate a cicloturisti e agonisti che si misureranno i, rispettivamente dicon un dislivello che andrà daiper i primi aiper i secondi.Le bici, da viale Roma, raggiungeranno viale Dalmazia, piazzale Fraccon, Borgo Berga, viale Riviera Berica, strada delle Grancare e Arcugnano. Rientreranno da via Breganzola per proseguire in viale Sant'Agostino, via Ferreto de' Ferreti, viale Verona, piazzale De Gasperi e viale Roma. Tra loro ci saranno campioni del calibro diPer chi si muoverà in auto,Dalle 8.15 alle 8.45 sarà chiusa l'areafino all'uscita della tangenziale. Alcune strade laterali rimarranno, a parte la Commenda, transitabile.ripercussioni viabilistiche sulla parte che gravita tra Sant'Agostino e San Felice. In particolare, dai Ferrovieri si entrerà e uscirà solo daUscita consentita anche su viale Sant'Agostino.saranno percorribili solo fino a via Vaccari.resterà chiuso da piazzale De Gasperi alla rotatoria di viale Milano. Da viale Mazzini all'incrocio con viale Milano sarà possibile svoltare a destra. In ginocchio anche, costretti a diverse deviazioni. Informazioni su www.svt.vi.it petr i mezzi pubblici e su granfondoliotto.it per la gara.