Ciclista si fa investire da moto e scooter per ottenere un risarcimento

VICENZA - Il tunisino 41enne R.Y., domiciliato in una struttura di accoglienza, èda parte della polizia e della questura perché più volte da giugno si è presentato al pronto soccorso del San Botolo per farsi medicare da escoriazioni subite in piccoli incidenti stradali. Il nordafricano in sella alla sua bicicletta sivolontariamente contro delle moto e degli scooter non per farla finita ma per ottenere deiin denaro. I casi sono simili, come le testimonianze degli investitori raccolte dagli agenti. L’ultimo poco dopo la mezzanotte di sabato su: un 19enne vicentino in sella al suo scooter arrivato nei pressi del ponte della Piarda ha visto arrivare contromano una bicicletta con il ciclista fermarsi edi proseguire. Appena partito il 19enne ha visto il ciclista gettarsi sotto lo scooter e impaurito della situazione ha chiamato il 113. Gli agenti hanno rilevato il sinistro e identificato i protagonisti, lo scooterista in un 19enne di Vicenza e il ciclista nel tunisino 41enne R.Y., conosciuto per altri piccoli incidenti nella parte dellainvestita. Medicato al pronto soccorso il nordafricano è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni. I funzionari delle questura stanno indagando sul nordafricano che rischia unaper truffa.