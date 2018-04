Ciclista preso in pieno da un'auto: resta incastrato sotto la vettura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRENDOLA - Gravissimotra un’auto e una: ilinvestito è rimasto. Attorno alle 16.30 di ieri 18 aprile all’incrocio tra le vie Rossini e Revese, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale dei Castelli, un ciclista di 55 anni si è scontrato con una Fiat Freemont, travoltoed è rimasto incastrato, ferito ma cosciente. Soccorso da alcuni passanti prima dell’arrivo dei sanitari del Suem, l'uomo è stato ricoverato in gravi condizioni (codice rosso) all’ospedale all'ospedale San Bortolo di Vicenza.