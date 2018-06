Ciclista attraversa la strada: travolto da un’auto è in gravissimi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASSANO DEL GRAPPA – Per un trauma cranico e delle fratture un 27enne originario dell’Africa, residente in città, da ieri pomeriggio è ricoverato inall’ospedale San Bassiano. Il giovane I.A. è stato investito lungoda una Volkswagen Polo condotta da una bassanese di 74 anni. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale con due pattuglie. Dalla prima ricostruzione dei miliari del comandante Emanuele Ruaro l’africano è stato investito perché avrebbe iniziato ad(da appurare se in sella o condotta a mano), all’altezza del passaggio pedonale che immette su via Chilesotti. L’impatto sulla Polo è stato violento, caricato sul cofano I.A. ha infranto il parabrezza ed è rotolato sull’asfalto. È stato ricoverato al San Bassiano in condizioni disperate. È stata assistita la conducente dell’auto apparsa in stato di choc.