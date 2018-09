Quel veneto di 43 anni che guida il più antico museo del mondo dedicato alla civiltà faraonica

di Donatella Vetuli

Lo chiamano il Giovane Faraone., dirige il museo Egizio di Torino dal 2014, vigilia della completa ristrutturazione di allestimenti e percorsi espositivi che hanno sfiorato il bilancio, nel 2017, di quasi 900 mila visitatori.Il record suggella l'irresistibile carriera di un giovanotto cresciuto all'ombra di architetture palladiane, diplomato al liceo Pigafetta del capoluogo berico, espatriato poco più che ventenne in Olanda, a Leiden, per un master, e non senza sacrifici per mantenersi agli studi, anche facendo le pulizie all'università. A Torino, però, ha battuto cento ferratissimi concorrenti, e lo scettro dell'Egizio è andato proprio a lui, a 39 anni, ma già un nome nel mondo.Domani a Verona alle 21 riceverà l'ennesimo riconoscimento, il Premio Masi - Civiltà Veneta per l'impegno non solo nella ricerca e nella conservazione delle vestigia di civiltà scomparse, ma anche nel sostenere e diffondere una visione nuova dei musei, quali luoghi di incontro e di educazione nell'ambito di una lettura sempre rinnovata del nostro passato.«Per me rappresenta un onore e una grandissima responsabilità».«Con molta fatica. Ho studiato: due lauree, un dottorato, una scuola di specializzazione. Sono diventato egittologo a 34 anni, era il mio sogno. Grandi rinunce economiche, grandissima umiltà a laurearmi, a 23 anni. Ed ero consapevole che non avrei trovato un lavoro nel mio settore. Sono stato fortunato. Vede, molto spesso si fa una sovrapposizione tra il ruolo e l'essenza ontologica di una persona. Oggi sono direttore al museo di Torino, ma continuerò sempre a essere un egittologo. Non c'è bisogno di un ruolo per sentirsi realizzati nella vita. E occorre avere molta umiltà nello svolgere un'occupazione, ciò permette di acquisire maggiore professionalità».«Ero alla reception di un hotel, giorno e notte. Ho fatto anche le pulizie in un campus, all'università di Chimica. Ho capito cosa è la dignità del lavoro».«La cultura è universale. Il percorso di formazione all'estero permette di crescere moltissimo, di capire che un'opinione non è assoluta, ma che esistono diversi punti di vista. Bisogna credere molto di più nei giovani e nella ricerca, che è fondamentale per la tutela del nostro patrimonio».«Avevo 12 anni, i miei genitori mi portarono in un viaggio in Egitto. Folgorato dalle bellezze del paesaggio».«In Siria nel 1997, mentre la scoperta a cui sono più legato è avvenuta a Saqqara nel 2001 nel complesso funerario».«Assolutamente fondamentale lavorare sul campo».«Si esagera un po' (ride, ndr). Sono soltanto uno dei custodi, insieme ai miei collaboratori, della cultura faraonica».«Bisognerebbe dedicare uno studio antropologico sul perchè il museo eserciti questa attrazione, la gente continua ad essere incantata dalla civiltà egizia e dai reperti delle nostre collezioni che sono ancora ben conservati. È un mondo in cui il tempo non ha avuto ragione, sopravvive al decadimento. In quanto alla maledizione non esiste, è solo una storia inventata da chi cercava di fare del sensazionalismo».«Continueremo nelle promozioni all'Egizio, perchè il museo è aperto a tutti. È inserito all'interno di una polis e a tutti parla».