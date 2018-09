Punta da un insetto in tribunale, donna avvocato in choc anafilattico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Paura giovedì al tribunale di Borgo Berga con intervento dei sanitari del Suem per soccorrere un avvocato donna del foro di Padova, colpito daentrata nel tribunale berico per difendere un suo assistito in un processo penale nel raggiungere l’aula del dibattimento nel piano interrato è stata punta al braccio destro da un insetto. Cosa di poco conto, apparentemente: qualche minuto dopo, verso l’inizio dell’udienza alle 10, l’avvocato ha accusatoe ha urlato aiuto. Sono accorse due colleghe e una cancelliera. Ana Maria Codreanu è stata fattain attesa dell’arrivo dei sanitari del 118 che compreso il problema le hanno somministrato una dose diper trasportarla al pronto soccorso del San Bortolo dove è stata trattenuta in osservazione fino al pomeriggio, quando è stata dimessa.