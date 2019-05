Chiusure notturne tangenziale A4 Sud Vicenza il 3 e 4 maggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Disagi in vista domani 3 e sabato 4 maggio per gli utenti dell’autostrada A4 a Vicenza. La società Autostrada Brescia-Padova ha comunicato che per procedere all'espurgo di manufatti irrigui e di scolo all'interno delle gallerie dei monti Berici della tangenziale Sud di Vicenza, verranno attuate due disposiziomi notturne al traffico della tangenziale stessa: dalle 21 di domani 3 maggio alle 6 di sabato 4 tra Vicenza Ovest e la Strada Regionale Campedello/Riviera Berica chiusura dell'entrata della tangenziale a Vicenza Ovest e dalle 21 di sabato 4 maggio alle 6 di domenica 5 chiusura tra la Strada Regionale Campedello/Riviera Berica e Vicenza Ovest. Il traffico proveniente da Vicenza Est o da Torri di Quartesolo dovrà uscire obbligatoriamente presso la rotatoria di Campedello. Per info sulla viabilità è attivo 24 ore su 24 il numero verde 800.012812.