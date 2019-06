Chiusure al casello Thiene/Schio dell’A31 fino alle 14 del 14 giugno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

THIENE/SCHIO - Disagi in atto per gli utenti dell’autostrada A31 Valdastico. La società Autostrada Brescia-Padova ha comunicato che il casello di Thiene/Schio per lavori di rifacimento del manto stradale resta chiuso fino alle 14 di venerdì 14 giugno: in uscita per i veicoli provenienti da Piovene Rocchette e in entrata per i veicoli diretti a Vicenza-Rovigo. L’uscita/entrata alternativa è quella successiva a sud di Dueville. Per info è attivo 24 ore il Centro operativo al numero verde 800.012812 e il Centro informativo "Viaggiando" al numero 800.996099.