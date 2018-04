Chiusa per lavori la A31 nel tratto tra Thiene e Dueville

di Vittorino Bernardi

THIENE/DUEVILLE - La società autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova ha comunicato che per l’effettuazione di lavori sulla segnaletica l’autostradasarà chiusa. Il tratto di 9,800 chilometri sarà completamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni di marcia. Saranno chiuse anche le entrate di Dueville in direzione Piovene Rocchette e Thiene in direzione Rovigo. La strada alternativa è la Provinciale 349 per Vicenza. Info al numero verde 800012812 attivo 24 ore su 24.