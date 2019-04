Una 32enne sbatte su tre muretti e abbatte una centralina telefonica con l'auto

di Vittorino Bernardi

CHIUPPANO - Incidente stradale spettacolare come pochi, con quattro carambole da parte della Renault Clio condotta dalla 32enne P.R. di Thiene (ferita lieve) che alle 12.30 di oggi nel percorrere via Alberi giunta all'altezza del civico 67, per l’elevata velocità, ha perso il controllo del mezzo per sbattere contro la recinzione dello stesso civico,, sbandare, invadere la corsia opposta, urtare il muretto di recinzione del civico 40 e pure la recinzione del civico 42, dove ha concluso la corsa senza controllo.A causa degli urti la 32enne è stata soccorsa dai sanitari del Suem e trasportata in stato confusionale al pronto soccorso dell'ospedale di Santorso, con lesioni lievi. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale Nordest Vicentino che sanzionerà la donna per eccesso di velocità e perdita di controllo del veicolo. Sono in corso gli accertamenti di legge per verificarne il suo stato di idoneità alla guida. La centralina della Tim era appena stata installata con la posa della fibra ottica per un danno notevole: