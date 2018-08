Chiude la ex sul terrazzo e aggredisce due agenti: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Ha chiuso l’ex compagna fuori sul terrazzo di casa poi haintervenuti per liberarla: così è finito in manette con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e minacce gravi il nigeriano Charles Ikenna Offori, classe ‘91, compagno di unacon la quale ha avuto due figlie. Mercoledì sera la giovane donna, che da qualche tempodopo la rottura della convivenza con l’africano per il suo comportamento violento, si è recata dall’ex per prendere degli. In casa è scoppiata unae attorno alle 21.30 il nigeriano ha spinto la vicentina sul terrazzo e chiuso la porta. La giovane donna ha telefonato al 113 e all’arrivo degli agenti ha gettato loro dal terrazzo. Entrati nell’appartamento gli agenti hanno liberato la donna che è subitoe il nigeriano ha reagito male: ha gettato delle fioriere per colpirla, senza riuscirci, e aggredito gli agenti che per difendersi e bloccarlo hanno utilizzato lo spray al peperoncino.