Resta chiuso fuori casa e si cala dal tetto: vola per 3 metri, 54enne miracolato

CHIAMPO - E' rimastoe così per rientrare e recuperare le chiavi ha deciso di calarsi dal tetto al piano sottostante, rischiando la vita. Una pessima idea, che poteva costargli molto caro, anche se alla fine se l'è cavata "solamente" con una frattura esposta ad un piede. Protagonista della vicenda un 54enne residente a Chiampo, in via Volta 36, dove è avvenuto il fatto, attorno alle 11 di questa mattina, mercoledì 4 settembre.Il tentativo dell'uomo era quello di calarsi dal tetto al piano sottostante, al sesto piano, dove abita, ma èprocurandosi una. I vigili del fuoco arrivati da Arzignano e Vicenza, dopo l'allarme dato dai vicini, che sentivano l'uomo gridare, sono entrati nell'appartamento raggiungendo il ferito nel balcone e prestando le prime cure fino all'arrivo del personale del Suem 118. Il cinquantaquattrenne è stato stabilizzato dai sanitari, dopodiché è stato imbarellato e portato a terra tramite l'autoscala dei vigili del fuoco per poi essere trasferito in ambulanza in ospedale.Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora.