Trattore si ribalta sulla mulattiera, agricoltore muore schiacciato

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIAMPO -, poco prima delle 18, sulle colline di Chiampo, in via Busetta, dove si è verificato un tragico infortunio sul lavoro. UnFranco Rossetto, residente a San Pietro Mussolino, èche stava guidando lungo una mulattiera sterrata.Secondo una prima ricostruzione, per cause in corso di accertamento, il trattore si è ribaltato, sbalzando al fuori dal posto di guida l'agricoltore, che è poi stato, che non gli ha dato scampo. Immediato l'allarme, lanciato da alcuni residenti del posto, ma i sanitari del Suem 118 dell'ospedale di Arzignano non hanno potuto che confermare il decesso dell'uomo, che probabilmente è stato immediato. Sul posto per i rilievi i carabinieri della locale stazione, che hanno posto sotto sequestro il trattore e l'area dove è avvenuta la tragedia.