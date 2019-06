Incendio all'alba distrugge una "Passat": c'è il sospetto del dolo

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIAMPO - E' molto probabilmente diche stamane all'alba ha distrutto una Volkswagen Passat station wagon in via Bruno Dal Maso aL'allarme è stato lanciato poco dopo le 4.30 dagli abitanti della zona che affacciatisi nel parcheggio hanno visto l'auto già avvolta dalle fiamme. Paura per i condomini del palazzo, sotto al quale si trovava la vettura.Sul posto è giunta poco dopo una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Arzignano, che hanno spento l’incendio, partito dal cofano motore. Le cause dell’incendio sono al vaglio degli stessi pompieri e dei carabinieri della locale stazione, che hanno sentito anche il proprietario della "Passat" che ha dichiarato di averlaLe operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza.