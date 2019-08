© RIPRODUZIONE RISERVATA

GALLIO (VICENZA) - Scende da un pendio insieme alla moglie, indi, il piede si infila in una cavità e lui si ferisce: probabile. L'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno di oggi, 18 agosto, nei boschi in prossimità del Rifugio Campomulo. Il ferito è un sessantenne di(Padova). Raggiunto dai sanitari, l'infortunato è stato steccato e imbarellato. Con l'aiuto dei soccorritori, la barella è stata poi trasportata per 300 metri fino alla strada e da lì all'ospedale di Asiago.