Cercasi disperatamente gestore per il bar della Basilica: affitto 3mila euro al mese

di Roberto Cervellin

VICENZA - Cercasi disperatamente un gestore per ilIl monumento simbolo di Vicenza ha riaperto i battenti e serve un operatore per il locale dell'ultimo piano, noto per laaffacciata su piazza dei Signori. Un operatore in grado però di sborsareA tanto ammontaindicato nel bando triennale indetto dalla Provincia per conto del Comune. Il costodi quello previsto nella prima gara andata deserta, ovvero. L'amministrazione comunale ha deciso quindi di riprovarci con unoche porta il canone in linea con quelli della zona, dal momento che in centro storico l'affitto medio mensile di un negozio è diMa bisogna fare presto, perché la stagione è cominciata. Pere rendere più appetibile l'offerta, è stata data la possibilità al gestore di organizzareL'apertura, inoltre, è statae va dalle 18 alle 23 il martedì, mercoledì, giovedì e la domenica e dalle 18 all'1 di notte il venerdì e sabato. Sabato e domenica si può prendere un caffè anche dalle 10 alle 13.Ilper la visita della basilica è diDi sera il ticket scende per tutti a 1 euro. Il primo maggio ingresso dalle 10 alle 16.