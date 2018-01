Sbanda in moto e finisce oltre il guard-rail: grave in ospedale

di Vittorino Bernardi

COGOLLO DEL CENGIO - Grave incidente lungo la Provinciale 349 del Costo, poco dopo le 15 di ieri, con un centauro trasportato in ospedale a Verona. Il motociclista, in sella propria Yamaha R600 in fase di discesa verso Piovene all’altezza di località La Barricata ha, perso il controllo del mezzo, sbattuto prima contro la barriera di contenimento, poi contro la parete della montagna ed è. Sul posto è accorso l'elicottero del Suem che lo ha trasportato in ospedale a Verona, dove si trova ricoverato in prognosi riservata per traumi e lesioni gravi. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Schio per ricostruire la dinamica dell'incidente.