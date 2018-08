Centauro padovano sbanda e sbatte contro il guardrail: ricoverato in ospedale

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROANA - Ennesimostradale in Altopiano con protagonista un, nel caso un padovano di 49 anni che ha concluso all’ospedale di Bassano del Grappa l’odierna programmata giornata di festa in montagna. Attorno alle 17 di oggi, 17 agosto, nello scendere dala, il centauro N.Z. dinel percorrere via Verenetta ha perso il controllo della due ruote, pare per della, e haviolentemente contro il guardrail che costeggia la strada. Dolorante il centauro trevigiano ha chiamato in soccorso il 118. I sanitari del Suem di Asiago giunti sul posto hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso di Trevisoper il ricovero al San Bassiano per une ferite varie guaribili alla prima prognosi in. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della stazione di Canove.