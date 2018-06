di Vittorino Bernardi

THIENE – Ancora sangue sulle strade dell'Alto Viventio: attorno alle 7.30 odierne lungo la Provinciale 349, sulla rotatoria nei pressi del centro commerciale Carrefour,, nato a Malo e residente a Vicenza, di professioneche si è schiantato prima contro un autocarro e poi su un platano. La dinamica del sinistro mortale è stata rilevata dai carabinieri del Nucleo Radiomobile e della stazione di Breganze.Da quanto emerso il centauro in sella a unain arrivo da Villaverla nell’apprestarsi in via Giombe a imboccare la rotatoria per reimmettersi nella direzione opposta hache stava seguendo la stessa traiettoria. Il conducente del mezzo pesante G.P., classe ‘69, residente a Castel Morrone (Ce) ma domiciliato sull’altopiano di Asiago e dipendente di una ditta di autotrasporti con sede nella provincia di Caserta, incurante dell’accadutoper poi tornare sul luogo del sinistro dopo unaPer la violenza dell’urto sul mezzo pesante il centauro hadella moto di grossa cilindrata e si ècon violenza su uno dei platani che costeggiano la strada. Il pur tempestivo intervento da parte del Suem di Santorso non è servito a salvare la vita al centauro, deceduto durante il trasporto in ospedale. Dai rilievi sono emerse delle responsabilità a carico del conducente dell’autocarro: come disposto dal pm di turno dott.ssa De Munari, è stato dichiarato inper il reato die sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.