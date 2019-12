Donna 52enne scompare, trovata da un cacciatore dopo una notte al gelo

di Luca Pozza

CASTELGOMBERTO - Si è conclusa felicemente la vicenda che riguarda unaresidente a Valle di Castelgomberto (Vicenza), che nella serata di ieri (venerdì), si eraa piedi senza dare più notizie di sé, provocando preoccupazione da parte dei familiari, soprattutto in considerazione delle temperature, poi scese di alcuni gradi sotto lo zero.Su richiesta dei vigili del fuoco, attorno alle 1.30 di questa notte la centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Recoaro-Valdagno per: cinque soccorritori si sono portati sul posto e, coordinati proprio dai pompieri hanno iniziato a perlustrare casolari e sentieri principali della Val dell'Onte e della Val di Barco. Alle 6 le squadre sono rientrate per riprendere in forze, affiancati anche dalla Protezione civile, all'alba.Attorno alle 8 un cacciatore si è imbattuto nella signora scomparsa, che stava bene, anche se visibilmente provata: la donna è stata recuperata dall'ambulanza in via precauzionale e condotta in ospedale ad Arzignano per alcuni controlli: le sue condizioni non destano preoccupazione.