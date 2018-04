di Luca Pozza

CASTEGNERO - Sonodi un, rimasto coinvolto nella tarda mattinata di oggi, poco prima delle 12, in unavvenuto in unlungo la Riviera Berica, nel comune di Castegnero, in viale del Progresso, nella zona artigianale. Secondo una prima sommaria ricostruzione l'uomo è caduto da una scala mentre stava svolgendo dei lavori di intonaco e si è infilato un piede di porco nel fianco, tra l'intestino e stomaco.Le condizioni dell'operaio, subito soccorso dai colleghi di lavoro, sono apparse subito molto serie. Sul posto è giunta una squadra deiche con unahanno dovuto tagliare la parte esposta della sbarra metallica per agevolare il trasporto dell’infortunato in ospedale. Durante questa operazione l'uomo è sempre rimasto cosciente, anche se molto sofferente. Lo stesso operaio è stato poi affidato ai sanitari del Suem 118, che l'hanno stabilizzato, per poi intubarlo sul posto. A bordo di un'ambulanza è stato quindi trasportato all'ospedale San Bortolo di Vicenza e subito dirottato nel reparto di rianimazione.Sul posto anche carabinieri e Spisal, che stanno effettuando i rilievi anche per capire se il cantiere edile era a norma.