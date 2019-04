Sfondano la vetrina del negozio Tim e lo ripuliscono in pochi minuti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASSOLA - Dopo Thiene, Cassola per il secondo assalto notturno questa settimana a un negozio di telefonia. I ladri sono fuggiti con un ingente bottino. La scorsa notte è stato preso di mira ilnella frazione di San Zeno.I criminali hanno utilizzato un’auto come ariete per sfondare la vetrina earraffando decine di cellulari da migliaia di euro. Sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri in servizio nella zona. Acquisite le immagini della videosorveglianza, i militari dei militari del capitano Castellari hanno avviato la caccia ai banditi in fuga.