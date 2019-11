Famiglia intossicata dal monossido: una ragazza è grave

di Luca Pozza

CASSOLA -all'alba di oggi in un'abitazione di San Giuseppe di Cassola, nel Bassanese. Tre persone dello stesso nucleo familiare, di origine straniera, originario del Burkina Faso, mamma e due figlie, sonoL'allarme è scattato dopo che nella casa, in via Palladio, attorno alle ore 5 la figlia maggiore, di 18 anni, è stata colta da convulsioni in seguito ad una crisi epilettica: subito soccorsa da un'ambulanza del Suem 118 è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Bassiano, dove è stata subito dirottata nelDalle analisi è emersa la presenza nel sangue del monossido e a quel punto sono state poste a controlli anche la sorella minorenne e la madre, a loro volta intossicate anche se in maniera più lieve: entrambe sono ricoverate nello stesso nosocomio. Nell'abitazione sono intervenuti vigili del fuoco di Bassano e i carabinieri della città del Grappa. Secondo i primi accertamenti da parte delle forze dell'ordine il monossido sarebbe scaturito da delle braci che, usate per cuocere della carne alle braci nella serata precedente, sono state poi lasciate sul caminetto che si trova all'interno della casa.