Casello dell’A31 a Schio: pronto un nuovo piano per la realizzazione

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO - Il sindaco Valter Orsi, confermato nella carica il 26 maggio, ha annunciato che l’autostrada A31 Valdastico arriverà a Schio con un nuovo casello che da via Maestri del Lavoro collegherà la A31 alla Provinciale 349. Il progetto stilato dall’associazione Industriali è stato presentato ai sindaci del territorio a farsi carico del piano è Valter Orsi che in Provincia ha la delega per le Infrastrutture. «Il casello - spiega - sarà realizzato in zona Garziere, nel nostro territorio comunale, per un intervento semplice e per nulla impattante sul piano ambientale, perché prevede uno svincolo dal cavalcavia sulla Provinciale. Costi e piano di ammortamento sono in linea». Il casello scledense alleggerirebbe il traffico pesante sulla Provinciale 349 percorsa dai mezzi in uscita/entrata dal casello Thiene/Schio dell’A31. Il piano è definito e ora sindaci e industriali lo presenteranno alla società Autostrade a un costo di 15 milioni. Il nuovo casello permetterà collegamenti rapidissimi anche con la vallata dell’Agno. I tempi di realizzazione spettano alla società Autostrade, valutato il piano che è voluto da Provincia, Comuni e forze economiche.