ALBETTONE - Il sindaco Joe Formaggio, 40 anni, noto per le sue posizioni su nomadi e immigrazione dovrà presentarsi in tribunale a Vicenza per rispondere diper un cartello fatto appendere nel novembre 2015 sui tabelloni del paese. La storia è vecchia per il cartello«Si comunica a tutti: ladri, bastardi, delinquenti, cercaguai e persone indesiderate che in questo Comunese violate le nostre case e minacciate le nostre famiglie. Quindi per la pace di tutti non entrate nel nostro territorio, oppure tirate dritto senza fermarvi».Frase segnalata dai carabinieri alla procura della Repubblica con l'apertura di un’indagine con il pm Serena Chimichi a disporre successivamente l’perché l’istigazione a sparare è stata valutata indiretta e non si sono registrate conseguenze pratiche. Negli ultimi giorni: per il giudice Barbara Maria Trenti il cartello esposto nel novembre 2015 ha violato la legge. Il reato ravvisato è stato rubricato da “Istigazione alle lesioni aggravate” a “Istigazione a delinquere”. Joe Formaggio, assistito dall’avv. Francesca Rigato, è certo di dimostrare in aula la sua innocenza.