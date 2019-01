«Tre volte mona»: i cartelli del Comune "sfottono" chi abbandona i rifiuti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROSTICA - L’amministrazione comunale delnella lotta conto l’ha realizzato un’idea che può fare scuola etra i colleghi “primi cittadini”, non solo in Veneto: per il momento ha raccolto consensi a cascata sui social. Dal qualche giorno sono stati installati in più punti della città dei cartelli ironici e provocatori. Si legge: «Chi abbandona i rifiuti, oltre ad essere un incivile, èFrase dura, ma spiegata con poche, chiare e intelligenti parole. «1. Perché potrebbe lasciarli davanti casa, dato che a Marostica li raccolgono porta a porta». «2. Perché la tassa sui rifiuti la paga comunque, quindi è un ulteriore spreco». «3. Perché potrebbe godersi un’esistenza più salutare in un ambiente migliore». Il cartello ricorda che chi abbandona i rifiuti è sanzionabile con una multa da 300 a 3 mila euro. Il cartello chiude con una frase a effetto «Se distruggi questo cartello sei, tanto lo reinstalleremo, con i tuoi soldi».