di Roberto Cervellin

VICENZA - «Ilischia di creare». Laall'attacco del provedimento firmato dal ministroche contiene tra l'altro regole più restrittive in materia di asilo politico, rimpatri e cittadinanza.Un giro di vite che non è piaciuto alla diocesi berica e in particolare ai 2 uffici per la pastorale sociale e per i migranti. «Come cristiani esprimiamo la nostra preoccupazione di fronte a un decreto che rischia di aggravare certe tensioni e potrebbe relegare più ai margini chi si trova già in una situazione di disagio», è il commento dell'associazione diretta daParole dure che giungono a pochi giorni dallaNell'ambito del progetto nazionale dei “” istituito dalla Cei - che ha portato auna- neldovrebbe arrivare presto unae. Il vicariato diha dato la sua disponibilità ed è in attesa delle decisioni della Caritas italiana. Intanto nella città del Grappa sono scattatiProssimi appuntamenti il 12 dicembre a San Giuseppe e il 23 gennaio nella parrocchia della Trinità, entrambi alle 20.30.