Furgone del pane sbanda e si schianta contro un hotel

di Luca Pozza

CANOVE DI ROANA -questa mattina sull'Altopiano di Asiago, dove si è rischiato il dramma a causa di unche poteva avere. Attorno alle 7, in via Roma a Canove di Roana, un tratto dell'ex statale del "Costo" che transita nel centro del paese, un furgone, adibito al trasporto del pane, è sbandato all'improvviso, invadendo la corsia opposta e finendo, prima contro una colonnina idrante e poi addosso all'albergo Paradiso, proprio nel punto in cui, all'altezza del marciapiede, ci sono i tavolini per gli ospiti dell'hotel.L'e nell'incidente il conducente è rimasto ferito. I vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento di Asiago, hanno messo in sicurezza il furgone e chiuso l’idrante, mentre l’autista, venuto fuori da solo dal mezzo, è stato preso in cura dal personale del Suem 118 dell'ospedale di Asiago per poi essere trasportato per controlli nello stesso ospedale: le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei pompieri sono terminate dopo circa un’ora e mezza.