Canoa: Paolo Ceccon campione del mondo a squadre a Cracovia

di Roberto Lazzarato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALBRENTA. Un atleta della Valbrenta sul gradino più alto del podio mondiale della canoa., portacolori del Cck Valstagna, con(Marina Militare) e(Cc Subiaco) ha conquistato ila Cracovia, in Polonia.350 giovani atleti, in rappresentanza di 46 nazioni, sono impegnati sull’insidioso canale polacco di Cracovia che ospita la competizione mondiale junior e under 23. Nella gara della canadese monoposto il terzetto azzurro con una gara splendida, che ha messo in evidenza l’affiatamento del trio con un mix di esperienza (Ivaldi), velocità (Ceccon) e intraprendenza (Micozzi), si è aggiudicato lacon il tempo di 94.69 davanti alla Slovacchia (96.51) e alla Repubblica Ceca (96.53), con ai piedi del podio la Francia (98.26).Lo stesso team azzurro composto dal giovane atleta della Valbrenta Paolo Ceccon, Ivaldi e Micozzi, solo pochi giorni fa, si è aggiudicato anche ildi Liptovsky Mikulas, in Slovacchia, battendo la Repubblica Ceca e la Slovenia.Paolo Ceccon, forgiato sulle acque del Branta nella fucina di campioni del prestigioso, fu protagonista anche nel 2015, a Foz do Iguacu, in Brasile, ai Campionati Mondiali junior e under 23, dove vinse la medaglia d’oro a squadre e l’argento individuale.