VICENZA - Poltroncina e palcoscenico? Macché.. Oggi il teatro si fa a bordo di unNavigando su uno dei principali fiumi di Vicenza, il, e ascoltando con lestorie e segreti della città.Si chiama “”. E' la frontiera 2.0 dellafirmata dalla. Quella che esce dalla sala per andare a conoscere il territorio. Nel capoluogo berico il “Silent play” si sperimenta ormai da qualche anno con tanto di percorsi didattici a piedi tra vicoli e palazzi nonché in basilica palladiana. Sempre con le cuffie.Ma l'uso dell'è una novità recente. L'appuntamento è perdei Ferrovieri. A bordo della monoposto ultraleggera si solcherà il fiume fino al centro. Si costeggerà la stazione, Santa Libera e, scivolando tra i monumenti rinascimentali, si toccheranno ie infine l'Astra, il teatro gestito dalla compagnia diQuest'ultimo curerà drammaturgia e conduzione dal vivo dell'escursione che durerà. Partecipare costerà(gli under 14 pagano 20 euro). Il luogo d'incontro sarà lo stesso Astra, dal quale partirà una navetta alla volta del parco.Gli organizzatori consigliano un abbigliamento comodo, possibilmente sintetico,, ma niente infradito. «Non c'è il rischio di bagnarsi, ma qualche schizzo d'acqua è possibile. Si consiglia di portare il ricambio - aggiungono - Chiavi di casa e delle auto si possono tenere in sacche stagne collettive. Per partecipare non è necessaria alcuna esperienza: è sufficiente». Informazioni allo 0444323725 e su info@teatroastra.it.