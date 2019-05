di Vittorino Bernardi

SCHIO - Oggi 8 maggio i pompieri sono intervenuti in via Rovereto per trarre in salvo da una pericolosa posizione il. Notata una finestra aperta nell’abitazione dei padroni, la cagnolona spinta (forse) dal desiderio di una passeggiata all’aperto ha saltato verso l’esterno da una finestra lasciata aperta. L’animale nel salto non ha raggiunto il giardino, ma si è fermata su unadell’abitazione, a circa 4 metri d’altezza dal suolo. Con Mina bloccata i proprietari hanno chiamato il 115. Giunti sul posto i pompieri hanno raggiunto la cagnolona con una scala e dopo averla presa in braccio l’hanno fatta rientrare dalla stessa finestra che aveva saltato, per la felicità della padrona in forte ansia per l’amato animale.