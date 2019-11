Setter vola in un dirupo per 70 metri e finisce sulla riva dell'Astico: salvato dai pompieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bill, un setter inglese, scivolato in dirupo profondo oltre 70 metri aè stato salvato dai vigili del fuoco, che l’hanno individuato in fondo algrazie anche al collare GPS. Il cane era a spasso questa mattina per le contrade quando è sfuggito al controllo del padrone e, forse per inseguire qualche animaletto, è scivolato lungo il precipizio. La squadra dei vigili del fuoco ha raggiunto il fondo del burrone e dopo diverse ricerche e grazie anche al collare sono riusciti a individuarlo a ridosso dell’acqua. Il personale ha attraversato il torrente e raggiunto il segugio, il quale si è fatto docilmente avvicinare e recuperare dalla squadra.Le operazioni di ricerca soccorso e recupero sono durate oltre 4 ore.