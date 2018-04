© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA – Campo Marzo luogo di spaccio e pure dida parte di cani liberi dal guinzaglio. Nei giorni scorsi facendosi beffe del divieto comunale il proprietario, al momento ignoto, di un cane dientrato in Campo Marzo ha lasciato l’amico a quattro zampe libero di correre nel polmone verde cittadino. Tale cane, di razza aggressiva curata per combattimenti, ha incrociato unaal guinzaglio e l’ha azzannata al collo.Il proprietario della bestiola, intervenuto in sua difesa, è stato morso e così pure un passante, testimone della scena, pure intervenuto per fermare l'Amstaff che è, probabilmente verso il proprietario. La cagnolina Jack Russell haper il morso.Della triplice aggressione dell’Amstaff è stata informata una squadra dalle forze dell’ordine in servizio di controllo nei parchi pubblici, Il proprietario della Jack Russell, un 59enne viventino, è intenzionato a sporgere denuncia.