Chanel cade nel torrente Leogra: trascinata dalla corrente, ma salvata dai pompieri

di Vittorino Bernardi

SCHIO - I vigili del fuoco rientrano tra i migliori amici degli animali, domestici e non. L’ultimo caso oggi pomeriggio 24 aprile, quando sono intervenuti per trarre in salvo un cane caduto all’interno del torrente Leogra. Protagomsita è Chanel, una femmina di razza Amstaff, che al parco di via Paolo Lioy giocando in compagnia della padrona è caduta accidentalmente nel letto del torrente e per la corrente impetuosa è stata trascinata via. Percorso l’argine del torrente i vigili del fuoco, allertati dalla proprietaria, hanno individuato l’animale che era riuscito a risalire la sponda e posizionarsi su un piccolo terrapieno nei pressi di un’opera idraulica, ma bloccata da una barriera di rovi. I vigili del fuoco facendosi strada in mezzo alle piante spinosi sono riusciti a raggiungere l’animale che si è fatto mettere dolcemente il guinzaglio per essere così recuperato e riconsegnato alla felicissima proprietaria.