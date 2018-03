Cane annegato nel laghetto: corda e sasso appeso al collo

di Vittorino Bernardi

SANDRIGO - L’denuncia con orrore sulla propria pagina Facebook il ritrovamento della carcassa di un cane nella cava di via Astico. Ieri i volontari hanno trovato una giovane femmina di, di circa un anno e mezzo, con laformatosi sul fondo della cava. Attorno al collo l’animale portavalegato all’altro capo: probabilmente è stato gettato nell’acqua ed è morto per annegamento, per emergere successivamente con il muso fracassato. Sul posto è intervenuta unaassieme ai carabinieri di Sandrigo.dell’Anpa Thiene. «Il corpo gonfio e pieno di escoriazioni ha mostrato tutta la crudeltà ignobile e gratuita che un essere umano è capace di compiere sui più deboli, sugli indifesi, magari fedeli compagni. Che significato ha tale gesto atroce, perché disfarsi così di una presenza ingombrante?al problema. Questa assurda morte non lascia spazio a giustificazioni, chiederemo ai carabinieri di non archiviare il caso se l’animale fosse privo del microchip, ma di procedere nelle indagini. Se possibile Anpa si». Lanciano un appello i volontari Anpa. «Chiediamo a tutta la popolazione diun vicino, un conoscente o un parente che proprietario di un cane della stessa razza ora ne è privo. Segnalate a noi o ai carabinieri: saràdi chi collaborerà».