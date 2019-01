Slash, cane di 17 anni, cade in un canalone di 30 metri: salvato dal Soccorso alpino

di Vittorino Bernardi

VALLI DEL PASUBIO - Un cane sfuggito all’attenzione della proprietaria in escursione lungo laè caduto in un canalone profondo 30 metri. A salvare la bestiola è stato il Soccorso alpino di Schio. Slash, 17 anni, attorno alle 13 di ieri 5 gennaio era a fianco della sua padrona e di altri suoi amici quando, all'altezza dellaha imboccato un tunnel laterale, attratto dalla luce ed è scomparso all'uscita che dà nei canali sottostanti.La proprietaria,, ha chiesto aiuto al Soccorso alpino. È scattato così un intervento straordinario per salvare l’animale da compagnia: due soccorritori si sono portati alla base dei canaloni da sotto, altri tre hanno invece percorso il tunnel preso dal cane e, guidati dall'abbaiare, dopo avere individuato il punto in cui si trovava lo hanno raggiunto dall'alto, con una discesa di una trentina di metri più in basso, dove era ruzzolato e da dovea risalire per la presenza di salti di roccia. Slash, con qualche, si è fatto prendere in braccio dai soccorritori e con loro è tornato all'imbocco del sentiero per esserealla sua proprietaria, felice dell’esito dell’intervento.