Capannone distrutto dal rogo: un cingolato per smassare i detriti

di Luca Pozza

CAMPIGLIA DEI BERICI - Proseguono leper il completo spegnimento di tutti i focolai dell’incendio divampato lunedì scorso all’Euganea Pannelli, nella zona industriale di Campiglia dei Berici, comune del Basso Vicentino ai confini con il Padovano, che ha completamente distrutto unDa questa mattina le operazioni dei pompieri sono agevolate da un, che dopo un'attenta valutazione sta operando per la rimozione del materiale all’interno dell’edificio per dare modo alle squadre di spegnere le fiamme ancora attive sotto le macerie. In corso il sopralluogo di tecnici e personale dell’ufficio di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco del comando berico per stabilire le cause, le quali hanno innescato il rogo dell’azienda che produceva pannelli isolanti multistrato.Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco che vedono impegnati al momento una dozzina di operatori, procederanno fino al completo spegnimento di tutti i focolai.