Cammina in scarpe da ginnastica sulla neve: 42enne cade e si frattura

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROTZO - È inevitabile o quasi infortunarsi in montagna quando si cammina sulla neve con le. È quanto accaduto questa mattina a una, T.C. di 42 anni: partita da località Campolongo con il compagno e due parenti per percorrere un giro ad anello di un paio di chilometri con le scarpe da ginnastica, giunta sul tratto in pendenza che conduce allaè scivolata su un tratto di neve,. Dolorante e incapace di riprendere la passeggiata il compagno ha allertato il 118 con intervento di una squadra del. Soccorsa per lala donna è stata caricata su una barella e trasportata nel bosco e lungo la pista da sci per circa un chilometro, fino alla strada dove è stata affidata all’ambulanza per entrare all’ospedale di Asiago.