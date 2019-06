Scoppia l'incendio, cliente B&B bloccato: salvato dai pompieri. Si teme dolo

di Luca Pozza

CAMISANO VICENTINO - Ha, all'interno della struttura in cui stava dormendo come ospite di un bed breakfast, a causa del, ma alla fine è stato salvato dai vigili del fuoco che l'hanno messo in salvo, prima che le fiamme avvolgessero completamente l'edificio. Il fatto di cronaca è ancora più grave che si considera che sulle cause dell’incendio non si esclude il dolo, ora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri della locale stazione.L'allarme è scattato alle 2.15 di questa notte, quando i pompieri sono intervenuti in via Vallalta a Camisano Vicentino per l’Al loro arrivo sul posto i pompieri hanno liberato l'ospite, poi allontanato dal luogo dell'incendio. Le squadre dei pompieri arrivate da Vicenza e da Thiene, con il supporto dei volontari, per un totale di 5 automezzi (tra cui l’autoscala proveniente dal capoluogo berico) e 16 operatori, hanno spento le fiamme, che si sono sviluppate nella parte dell’edificio dell’ex fienile ora adibita a ricovero mezzi agricoli e animali da cortile.Le prime operazioni di spegnimento sono state eseguite dai residenti degli alloggi ricavati nel casolare, i quali hanno prima spento le fiamme di una siepe, liberato gli animali e iniziato a gettare acqua con dei secchi. I vigili del fuoco hanno spento del tutto l'incendio, che intanto avevano intaccato le travature in legno del tetto del ricovero, evitando il coinvolgimento dell'intera struttura della grande casa colonica. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell'edificio sono terminate all’alba.