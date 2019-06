Fa la spesa di 100 euro e tenta la fuga: 42enne padovana nei guai

di Luca Pozza

CAMISANO VICENTINO - Ha cercato di fare la, per un valore di circa 100 euro, ma è stata vista ed è finita nei guai. Alla fine ihanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per iluna donna di 42 anni, S.F., residente aL’intervento dei militari dell’Arma era stato richiesto, poco prima delle 15 di ieri, dal responsabile del punto vendita Aliper di via Negrin, dopo che un addetto al servizio di antitaccheggio aveva bloccato all’uscita della barriera della cassa, la donna che in precedenza era stata notatatra i vari reparti. Il successivo controllo ha permesso di recuperare in una borsa,per un valore quantificato per l'appunto in 100 euro, che sono stati restituiti al punto vendita.