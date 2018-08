di Roberto Cervellin

NOVENTA VICENTINA -a chi lava l'auto, innaffia l'orto o riempie la piscina. Pugno di ferro nei confronti di chi non usa l'acqua solo perberee per le faccende domestiche. Aè emergenza acquae il sindacoha emanatoche riduce i consumi allo stretto necessario.Insomma, nelè vietato sprecare l'acqua. Sì perché ilanche ae nei dintorni. Colpa delleche hanno fatto salire l. Risultato: l'acquedotto sta funzionando al massimo e la fornitura non può essere incrementata.Di qui il provvedimento di Noventa - 9 mila abitanti - che ha chiesto, anzi ordinato, ai cittadini diper tutto il giorno il consumo di acqua. I trasgressori rischianoda 25 a 258 euro. Sulla stessa linea l'amministrazione di Sossano. «Invitiamo i cittadini - aggiunge il sindaco- a fare la loro parte e ad adottare ogni accorgimento per contenere i consumi».